Thales : choisi par l'américain Secure Channels

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mercredi que sa plateforme de gestion de chiffrement et de licences logicielles avait été retenue par le spécialiste américain de l'authentification Secure Channels dans le cadre d'un projet de protection des données. La plateforme de Thales doit notamment permettre aux clients et fournisseurs de Secure Channels d'accéder à sa technologie de cybersécurité et garantir la protection des dispositifs liés à l'Internet des objets (IdO). Cette plateforme de gestion des clés pour entreprise fournira, plus particulièrement, un stockage sécurisé pour les clés de chiffrement. Cet accord survient alors que les fabricants informatiques - qui transmettent des données utilisateur sensibles - doivent faire face à une réglementation de plus en plus sévère concernant la confidentialité des données.

