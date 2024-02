Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: choisi par Eseye pour de la connectivité IoT information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Thales indique avoir été choisi par Eseye, fournisseur mondial de solutions de connectivité pour l'IoT (Internet des Objets), pour accélérer et simplifier le déploiement mondial d'appareils connectés grâce à sa solution cloud Thales Adaptive Connect (TAC).



Basée sur la technologie eSIM, la solution permet à Eseye de connecter automatiquement les appareils IoT avec le profil le plus approprié dès leur démarrage, et de simplifier considérablement la gestion de leur connectivité tout au long de leur cycle de vie.



'Il s'agit de la première solution commerciale qui ne nécessite ni la configuration d'abonnements mobiles en usine, ni la visite de techniciens sur le terrain', souligne ainsi le groupe français d'électronique.





Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.04%