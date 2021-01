Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : chargé de concevoir un module du télescope Athena Cercle Finance • 07/01/2021 à 11:55









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce la signature d'un contrat de 2,8 millions d'euros avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA), portant sur l'étude, la conception, la fabrication et le test du démonstrateur MAM (Mirror Assembly Module) destiné au futur télescope spatial ATHENA (Advanced Telescope for High ENergy Astrophysics). L'objectif de la mission Athena est d'étudier les processus chauds et énergétiques de l'univers, en cartographiant les structures de gaz chaud et en recherchant les trous noirs supermassifs. Cet observatoire spatial, dont le lancement est prévu en 2031, sondera le cosmos grâce à une nouvelle technologie optique à rayons X. Dans le cadre de cette mission, Thales Alenia Space sera chargé de concevoir, développer et tester un démonstrateur grandeur nature du MAM - un module de 600 miroirs 'très précisément co-alignés' - afin de valider ses fonctions critiques préalablement à l'adoption de la mission. Le miroir d'Athena sera d'ailleurs la plus grande optique à rayons X jamais construite, affirme Thales. Les résultats devront démontrer la maturité globale de la technologie et du processus retenus pour la mise en oeuvre du projet Athena, qui débutera en 2022. Le succès de la mission reposera en grande partie sur cette technologie.

