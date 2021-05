Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : chargé de certifier un centre d'entrainement Cercle Finance • 17/05/2021 à 11:27









(CercleFinance.com) - Thales et Rheinmetall annoncent avoir été chargés de la certification du futur centre d'entraînement dédié à la flotte franco-allemande d'avions de transport C-130J Super Hercules, en tant que sous-traitants (50/50) de Lockheed Martin. Ce centre d'entraînement sera basé à Évreux en Normandie, siège du 62e Escadron de transport de l'armée de l'air française, et accueillera l'escadron binational de transport tactique C-130J Super Hercules. Rheinmetall et Thales fourniront le personnel et les services nécessaires à la certification du centre d'entraînement, qui devra s'achever au premier trimestre 2024. Cette phase initiale de certification pourrait être suivie d'une éventuelle phase d'exploitation.

