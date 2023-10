Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: cession d'une activité à Safran finalisée information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 14:53









(CercleFinance.com) - Safran Electrical & Power annonce avoir conclu l'acquisition de l'activité de systèmes électriques aéronautiques de Thales, qui porte sur la conversion, la génération de puissance et les moteurs électriques pour l'aéronautique civile et militaire.



L'activité en question emploie près de 600 collaborateurs et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 145 millions d'euros. Son rachat fait suite aux négociations exclusives annoncées en septembre 2022.



Les activités en France sont intégrées au sein de Safran Electrical & Power immédiatement. Celles basées aux Etats-Unis et à Singapour seront absorbées à l'issue d'une période de transition qui permettra d'obtenir les agréments de certification nécessaires.





