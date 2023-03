Thales: certification d'une iSIM avec Qualcomm information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 17:39

(CercleFinance.com) - Thales et Qualcomm Technologies annoncent la certification de la première iSIM (SIM intégrée) commercialement déployable au monde sur la plate-forme mobile Snapdragon 8 génération 2, permettant la fonctionnalité d'une carte SIM sur le processeur principal d'un smartphone.



' La nouvelle iSIM peut désormais offrir aux fabricants d'appareils davantage de possibilités d'économiser de l'espace, de réduire les coûts de construction et de chaîne d'approvisionnement tout en maintenant la meilleure sécurité de sa catégorie ' indique le groupe.



Le facteur de forme iSIM émergent complète les projets SIM et eSIM existants, les recherches suggérant que la part de marché atteindra 300 millions d'ici 2027, ce qui représente 19% de toutes les expéditions d'eSIM, selon Kaleido Intelligence.



Guillaume Lafaix, Vice-Président Produits Intégrés de Thales Mobile and Connectivity Solutions, a déclaré : ' La première certification de sécurité iSIM au monde par la GSMA fait suite à plusieurs années de travail de développement intensif de Qualcomm Technologies et Thales. Avec l'eSIM de plus en plus populaire, l'iSIM 5G de Thales offre aux fabricants d'appareils et aux opérateurs mobiles encore plus de liberté pour offrir à leurs clients une connectivité sans fil sans effort et des conceptions de produits plus intéressantes et abordables. '