Thales: célèbre les 40 ans de son site de Toulouse

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space célèbre les 40 ans de son site industriel de Toulouse.



Thales Alenia Space à Toulouse est plus grand site industriel parmi ses 9 sites européens.



Aujourd'hui, plus de 2800 salariés y travaillent dans les domaines de l'altimétrie, des charges utiles et des systèmes de télécommunications civils et militaires, de la navigation par satellite ou encore des segments sol.



' En célébrant les 40 ans de notre site industriel à Toulouse, nous honorons non seulement notre héritage, mais aussi l'avenir que nous bâtissons avec nos partenaires locaux en faveur d'avancées technologiques significatives dans tous les pans de l'industrie satellitaire ', a déclaré Denis Allard, directeur du site de Thales Alenia Space à Toulouse.





