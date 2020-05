Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : augmentation de production pour Trixell Cercle Finance • 12/05/2020 à 13:37









(CercleFinance.com) - Thales fait part d'une montée en puissance de sa production de solutions d'imageries médicales pour faire face à la pandémie de Covid-19, et être bientôt en mesure de quasiment doubler la productivité pour livrer 400 détecteurs à rayons X Trixell par semaine. Basée à Moirans (Isère), Trixell est une joint-venture entre Thales (51%), Philips Healthcare (24,5%) et Siemens Healthineers (24,5%) qui fabrique des détecteurs radiologiques répondant aux besoins de ses partenaires et fabricants de systèmes. Les solutions de radiologie de Thales produisent des images radiologiques de haute qualité permettant aux professionnels de santé d'évaluer et de suivre l'état des patients atteints du Covid-19, aussi bien dans la salle de radiologie que directement au chevet du malade.

