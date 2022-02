Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: 'aucune discussion en cours avec Atos' information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 18:05









(CercleFinance.com) - Thales a publié ce soir un communiqué suite à des rumeurs de marché.



' Le groupe a une stratégie d'acquisitions claire, focalisée sur le renforcement de ses 3 grands secteurs d'activité : l'aérospatial, la défense, et la sécurité et l'identité numérique ' indique la direction.



Thales indique dans son communiqué que le groupe n'a aucune intention de se diversifier dans des marchés autres que ceux qu'il sert déjà, tels que ceux d'une ESN (entreprise de services numériques) de taille mondiale.



' Suite aux rumeurs de marché sur l'éventuel intérêt de Thales pour le rachat des activités de cybersécurité d'Atos, Thales tient à préciser que : le Groupe est potentiellement intéressé par tout actif de cyber-sécurité qui serait disponible à la vente, aucune discussion n'est en cours avec Atos à cet égard ' rajoute le groupe.





Valeurs associées THALES Euronext Paris -3.09%