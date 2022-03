Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : au-delà des 109E, la course aux records est lancée information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 10:02









(CercleFinance.com) - Thalès profite d'un climat de guerre qui s'installe dans la durée : le titre rajoute +7% à 109,5E et bat tous ses records depuis le 17/09/2019.

Le prochain objectif des 112,5E, le zénith du 29/04/2019, se rapproche à grands pas: Thalès viserait ensuite 122,6E, le plus haut historique de clôture du 29/09/2018.









Valeurs associées THALES Euronext Paris +4.47%