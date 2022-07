Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Thales: Atlantic Airways adopte le simulateur Reality H information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 10:41

(CercleFinance.com) - Thales fait savoir que son simulateur Reality H équipera le nouveau centre de formation d'Atlantic Airways dans les îles Féroé.



Un contrat a en effet été signé entre les deux entités portant sur la fourniture à la compagnie aérienne d'un simulateur de vol Full Flight Reality H, niveau D pour hélicoptères AW 139.



Situées au nord de l'Ecosse, entre Islande et Norvège, les îles Féroé serviront de base pour la formation avancée sur ce simulateur, contribuant ainsi à renforcer la sécurité des opérations aériennes dans cette région et dans le monde.



Selon Thales, le simulateur Full Flight AW139 est 'l'un des simulateurs les plus pointus en matière de pilotage d'hélicoptères commerciaux, permettra d'assurer aux équipages d'Atlantic Airways et aux opérateurs d'hélicoptères AW139 dans le monde un entraînement au vol et aux missions basé sur des scénarios variés et réalistes'.