Thales: associé aux nano-satellites de Kinéis

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space a annoncé vendredi avoir contribué aux premiers nano-satellites Kinéis devant faire partie de la première

constellation européenne dédiée à l'Internet des Objets (IoT).



L'entreprise explique avoir été retenue afin de mettre en place l'architecture système et la réalisation des charges utiles, sous-traitant le développement de la partie matérielle à Syrlinks.



Thales Alenia Space précise avoir réussi à miniaturiser ses composants afin de rendre la charge utile compatible avec la plateforme de la mission 'Angels', premier nano-satellite réalisé par l'industrie française au service de l'Internet des Objets et lancé en 2019.



Ce démonstrateur a servi de base à la constellation de Kinéis.



Thales Alenia Space rappelle avoir été sélectionnée par la start-up américaine Omnispace afin de réaliser deux satellites dédiés à l'IoT: les nano-satellites Omnispace Spark-1 et Omnispace Spark-2, tous deux lancés en 2022.



Les cinq premiers nano-satellites Kinéis ont été lancés avec succès à bord d'une fusée Electron de Rocket Lab, depuis la côte Pacifique de l'île du Nord, en Nouvelle-Zélande.



Au total, cinq lancements sont prévus pour déployer cette constellation de 25 nano-satellites devant permettre le suivi, la surveillance et l'alerte, en quasi-temps réel de millions d'objets et la transmission de leurs données.



Les applications concernées doivent s'étendre de la détection des feux de forêt aux inondations, en passant par traçabilité des animaux sauvages à la surveillance des infrastructures et des réseaux d'énergie.





