Thales: associé à SK Telecom en cryptographie post-quantique

(CercleFinance.com) - Thales annonce s'être associé à SK Telecom (SKT), le plus grand opérateur mobile de Corée, afin de réaliser avec succès des tests avancés de résistance en cryptographie post-quantique.



Basée sur un réseau autonome 5G et uneSIM 5G, la solution vise à chiffrer et déchiffrer l'identité des abonnés de manière sécurisée, afin de protéger la vie privée des utilisateurs contre les futures menaces quantiques.



Elle protège également les abonnés contre des risques d'attaques qui consistent à enregistrer des données pour les déchiffrer plus tard ('record now, decrypt later'). 'Cela représente une avancée majeure puisque cette solution permet de protéger l'identité des abonnés sur le réseau 5G', souligne Thales.



' Étant donné que les ordinateurs quantiques ont le potentiel de briser certains algorithmes cryptographiques existants, il devient nécessaire de passer à des algorithmes cryptographiques considérés comme sécurisés contre les attaques quantiques',a déclaréEva Rudin, Senior Vice-présidente, Connectivité mobile & Solutions chez Thales.





Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.55%