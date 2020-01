Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : annonce un contrat avec un opérateur espagnol Cercle Finance • 10/01/2020 à 15:04









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space annonce ce jour qu'Hispasat, opérateur espagnol de télécommunications par satellite, lui a attribué la construction d'Amazonas Nexus, un satellite qui remplacera et augmentera les capacités du satellite Amazonas 2. 'Le nouveau satellite géostationnaire à haut débit (HTS) permettra à Hispasat d'accéder à de nouveaux clients et marchés, en fournissant des services de mobilité de grande capacité aux secteurs du transport aérien et maritime en particulier. Il fournira par ailleurs des services aux clients actuels d'Hispasat qui utilisent les capacités du satellite Amazonas 2', explique Thales. En tant que maître d'oeuvre, Thales Alenia Space sera chargé de la conception, de la fabrication, des tests et de la recette en orbite du satellite.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.60%