Bernhard Quendt est ingénieur de l'Université de Stuttgart, diplômé de Télécom Paris (1995), et est titulaire d'une thèse de Doctorat de l'Université de Munich.

(AOF) - Thales annonce deux nominations au Comité de Direction. Marko Erman, actuellement Directeur Technique de Thales, est nommé Directeur Scientifique du Groupe (Chief Scientific Officer). Il rapportera directement à Patrice Caine, Président-directeur Général du Groupe. Bernhard Quendt rejoint Thales à compter du 2 janvier 2020 au poste de Directeur Technique du Groupe (Chief Technical Officer), et rapportera à Philippe Keryer, Directeur général adjoint Stratégie, Recherche et Technologie.

