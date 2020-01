Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : améliore son système de correspondance biométrique Cercle Finance • 20/01/2020 à 14:53









(CercleFinance.com) - Le groupe Thales annonce ce jour qu'il applique la technologie innovante FPGA (Field-Programmable Gate Array), conçue pour le traitement massif de données, afin d'améliorer la performance de son système de correspondance biométrique. 'Les agences frontalières utilisant des systèmes d'entrée / de sortie, et toute autre agence gouvernementale travaillant en temps réel, peuvent désormais bénéficier d'un traitement des données biométriques à faible latence et d'une solution évolutive, tout en réduisant les coûts', explique le groupe. Cette technologie est conçue à l'origine pour les applications à latence ultra faible dans les environnements de calcul à haute performance, tels que les secteurs financier et scientifique.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.03%