Thales: améliore la gestion du trafic aérien au Kazakhstan

(CercleFinance.com) - Thales annonce moderniser la gestion du trafic aérien dans les aéroports d'Astana et d'Almaty au Kazakhstan.



En collaboration avec son partenaire local Aerospace Engineering, la firme française a en effet déployé son système de guidage et de contrôle des mouvements de surface avancé (A-SMGCS) à l'aéroport d'Astana, au Kazakhstan, après le succès d'une première implémentation similaire à l'aéroport d'Almaty.



Les deux systèmes offrent aux contrôleurs aériens une solution qui renforce la surveillance de la circulation aérienne à la fois au sol et dans les airs.



'Ce module agit comme un gardien vigilant, alertant rapidement les contrôleurs en cas de conflits potentiels entre les véhicules - qu'il s'agisse d'avions ou d'autres types de véhicules - sur les pistes et l'intrusion non autorisée de véhicules dans des zones restreintes', souligne Thales.





