Thales Alenia Space signe un contrat portant sur le projet EuroHAPS

(AOF) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %) annonce avoir signé un contrat de 43 millions d’euros portant sur le projet EuroHAPS (Démonstration de systèmes de plateforme à haute altitude). Ce projet avait été sélectionné par la Commission européenne le 20 juillet 2022 en tant que projet collaboratif de recherche et de développement dans le domaine de la défense au titre du Fonds européen de la défense (FED). Thales Alenia Space est le coordinateur d'un consortium européen impliquant 21 partenaires, et 18 sous-traitants, de 11 pays.

L'objectif est de développer plusieurs démonstrateurs stratosphériques dédiés à différentes missions et visant à améliorer les capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR et de télécommunications). Les partenaires principaux sont CIRA, Elettronica et Leonardo en Italie, ONERA et CEA en France, INTA en Espagne et ESG avec TAO en Allemagne.