Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et de Leonardo (33%), annonce avoir signé un contrat avec OHB System portant sur le développement des altimètres du premier satellite de la mission Sentinel-3 Next Generation Topographie, pour un montant supérieur à 240 MEUR.

La mission Sentinel-3 Next Generation (Sentinel-3NG) fait partie intégrante de Copernicus, programme de surveillance de l'environnement géré par la Commission européenne, financé par l'UE et en partie par l'Agence spatiale européenne (ESA).

Parmi les nombreuses applications permises par la mission S3NG figurent l'étude de la topographie des océans, la surveillance de la banquise et des glaciers, l'analyse de l'élévation du niveau de la mer ainsi que le suivi hydrologique des eaux continentales.

Thales Alenia Space sera responsable, pour le compte de l'ESA, du développement des deux altimètres embarqués à bord du premier satellite S3NG-T : un altimètre radar à synthèse d'ouverture nadir et un altimètre interférométrique à large fauchée.

Assurant la continuité historique de la mission Sentinel-3, l'altimètre radar à synthèse d'ouverture nadir permettra de mesurer la topographie des surfaces océaniques, des eaux continentales et des glaces avec une précision centimétrique.

De son côté, l'altimètre interférométrique à large fauchée échantillonnera la surface de l'océan et des cours d'eau sur une bande d'une largeur totale de 100 km et permettra d'obtenir des images bidimensionnelles (en 2D) de la topographie de l'eau.