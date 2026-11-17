La coentreprise détenue par Thales (67%) et Leonardo (33%) a été sélectionnée par l'Agence spatiale italienne (ASI) pour une mission d'observation de la Terre destinée notamment à la surveillance environnementale et à la sécurité du territoire.

Thales Alenia Space a signé un contrat portant sur le développement, en tant que maître d'oeuvre, d'un satellite radar à synthèse d'ouverture (SAR) en bande L. La société sera responsable de l'ensemble du système, y compris de la charge utile, dont l'électronique de bord et l'antenne seront développées en interne.

Cette mission vise à compléter les capacités italiennes d'observation radar en bandes X et C et à assurer la continuité des données en bande L issues de SAOCOM. Elle permettra notamment de surveiller les déformations du sol, les risques géologiques, la biomasse et l'humidité des sols.

Placé en orbite héliosynchrone, le satellite, d'une masse au lancement d'environ 2,2 tonnes, sera équipé d'une antenne déployable de plus de 26 m². Il fournira une couverture mondiale systématique ainsi que des acquisitions à la demande.

Peu avant 16h, le titre Thales reculait de 1,1% à Paris, autour des 227 EUR.