Thales: acquisition de OneWelcome aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - Thales annonce la signature d'un accord pour acquérir la société néerlandaise OneWelcome, présentée comme un leader européen sur le marché en forte croissance de la gestion des identités et des accès clients, pour un montant total de 100 millions d'euros.



'Les solides capacités de gestion du cycle de vie de l'identité numérique de OneWelcome viendront compléter les services d'identité et d'accès existants de Thales afin d'offrir une plateforme de gestion d'identités la plus complète du marché', explique le groupe français.



Actuellement, OneWelcome protège des dizaines de millions d'identités européennes pour des clients comme Malakoff Humanis, PostNL et la BCE. La transaction, soumise aux approbations et autres conditions habituelles, devrait être finalisée au second semestre.