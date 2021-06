Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : acquisition dans l'aide à la navigation Cercle Finance • 29/06/2021 à 14:35









(CercleFinance.com) - Thales indique avoir conclu un accord définitif pour acquérir l'activité d'aides à la navigation sol de Moog, société américaine basée à Salt Lake City (Utah), acquisition qui le dotera de solutions d'aide à la navigation complémentaires des siennes. 'Une fois l'acquisition finalisée, Thales pourra proposer non seulement des aides à la navigation fixes, mais une technologie portable pour soutenir les opérations aériennes d'urgence et accompagner l'évolution des besoins de mobilité militaire', explique-t-il. Soumise au contrôle des autorités réglementaires et aux conditions habituelles de clôture, la transaction devrait être finalisée dans le courant de l'année. Les conditions financières n'ont pas été communiquées.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +2.16%