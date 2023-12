Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: acquisition d'Imperva finalisée en avance information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir finalisé l'acquisition d'Imperva plus tôt que prévu, l'opération ayant été précédemment annoncée pour le début de 2024, faisant du groupe français 'un leader mondial dans la cybersécurité, avec plus de 5800 experts dans 68 pays'.



Le chiffre d'affaires attendu pour 2024 est de 2,4 milliards d'euros dans la cybersécurité, avec une croissance à deux chiffres attendue ensuite. Cette deuxième acquisition la plus importante de l'histoire de Thales fait de l'Amérique du Nord son deuxième marché.



En outre, les perspectives de l'activité identité et sécurité numériques (DIS) de Thales seront significativement améliorées avec de nouveaux objectifs financiers d'ici 2027 (croissance organique du chiffre d'affaires 2024-27 de +6 à +7% et marge d'EBIT 2027 à 16,5%).





