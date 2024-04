Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: acquisition d'AeroComms finalisée information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Thales annonce la finalisation de l'acquisition de Cobham Aerospace Communications (AeroComms), un 'fournisseur de premier plan de systèmes avancés, ultra-fiables et innovants de connectivité et de communications sécurisées pour le cockpit'.



Avec environ 734 employés, dont environ 190 ingénieurs, AeroComms opère au travers de sites bien établis en France, en Afrique du Sud, aux Etats-Unis, et au Canada, ainsi qu'au Danemark. Pour rappel, cette transaction a été annoncée en juillet 2023.



Grâce à cette acquisition, qui doit selon lui créer une valeur significative pour ses actionnaires, Thales affirme renforcer encore son offre et son positionnement dans le domaine des systèmes avioniques connectés.





