Thales : accord stratégique avec Google Cloud

(CercleFinance.com) - Thales et Google Cloud annoncent la signature d'un accord stratégique pour co-développer, au sein d'une nouvelle société, une offre de cloud souverain répondant aux critères du label français ' Cloud de Confiance '. ' L'offre de Thales et Google Cloud permettra aux secteurs privé et public français concernés de se doter d'un cloud répondant au plus haut niveau d'exigence certifié par l'ANSSI avec le label ' cloud de confiance ', en conformité avec la stratégie nationale française ' indique le groupe. ' Les services proposés par Google Cloud viendront apporter l'élasticité, l'agilité, la réversibilité et l'ouverture technologique, sans enfermement logiciel, permettant ainsi aux entreprises d'innover en toute transparence et en toute autonomie ' rajoute Thales.

