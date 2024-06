Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: accord de joint-venture avec Persero en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - PT Len Industri (Persero) et Thales ont signé un accord le 30 mai 2024 pour créer une joint-venture (JV) visant à améliorer les capacités de défense de l'Indonésie en renforçant les activités industrielles locales dans les domaines de la fabrication, de l'ingénierie et des services.



Un centre d'excellence sera établi pour répondre aux besoins en surveillance aérienne, contribuant ainsi à la protection de l'espace aérien de l'armée de l'air indonésienne. Ce centre sera le premier de ce genre en Indonésie.



La JV est conçue comme une plateforme agile pouvant s'étendre à d'autres domaines de coopération, tels que le C4ISR, les satellites militaires, la guerre électronique, les liaisons de données nationales et les systèmes de gestion du combat.





