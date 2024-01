Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: accord de financement de l'UE pour le projet LATACC information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - Thales fait savoir que la Commission européenne a signé un accord de financement (Grant Agreement) pour lancer le projet LATACC (Land Tactical Collaborative Combat), coordonné par Thales, pour améliorer les capacités de coopération des forces de coalition européennes.



Le projet LATACC rassemble 34 acteurs industriels et instituts de recherche (dont une équipe centrale composée de Thales, Rheinmetall, Leonardo, Indra, Saab, ISD et John Cockerill Defense) issus de 13 pays d'Europe.



Le projet est financé par la Commission européenne à hauteur de 49 millions d'euros provenant du Fonds européen de défense.



'Avec le retour des conflits de haute intensité, ce projet a pour objectif de développer une solution pour optimiser et accélérer la prise de décision et la réponse des forces alliées afin de garantir leur supériorité opérationnelle sur le champ de bataille', précise Thales.





