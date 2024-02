Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: accord de collaboration avec l'espagnol Indra information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 14:08









(CercleFinance.com) - Thales et la société technologique espagnole Indra ont annoncé mardi la signature d'un accord de collaboration visant à promouvoir le développement conjoint et la commercialisation de systèmes de défense innovants.



Les deux groupes disent vouloir tirer parti des opportunités commerciales qui se présentent tant au niveau national qu'international, en particulier celles liées aux systèmes radar, à la cybersécurité, aux systèmes de communication et à la simulation.



Dans le domaine de la cyberdéfense, Thales et Indra comptent renforcer leur collaboration dans le cadre de programmes menés par l'Union européenne, tout en participation à d'autres initiatives mené par des clients européens et internationaux.



Dans le domaine des systèmes de communication, où les deux entreprises ont déjà collaboré, l'idée est de consolider la collaboration existante, à la fois en termes de synergies et de complémentarités technologiques.



Les partenaires avaient également travaillé ensemble sur des programmes technologiques majeurs, comme Galileo ou le Fonds européen de défense au Système de Combat Aérien du Futur (SCAF).



Ce matin, Thales avait annoncé que l'américain Telit Cinterion, un fournisseur de solutions liés à l'IoT (Internet des Objets), avait intégré sa technologie dans ses modules pour l'activation eSIM à distance.





