Thales:accord avec Skyguide dans la gestion du trafic aérien

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec Skyguide pour promouvoir les architectures ouvertes dans les systèmes de gestion du trafic aérien (ATM), en s'appuyant sur la plateforme OpenSky de Thales.



Cette collaboration permettra à Thales et Skyguide un effort d'innovation commun focalisé sur une architecture ouverte pour des solutions flexibles intégrant des applications et des composants tiers.



Thales rappelle que sa plateforme 'OpenSky' est une solution unique qui propose 'une architecture moderne et ouverte pour la gestion du trafic aérien tout en veillant à ce que la sécurité et la sûreté soient au plus haut niveau'.







Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.65%