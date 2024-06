Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: accord avec European Satellite Services Provider information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - Thales annonce la signature d'un protocole de coopération avec Spire Global et European Satellite Services Provider (ESSP) dans le but d'introduire une gamme de services innovants de surveillance mondiale par satellite dans le secteur de la gestion du trafic aérien (ATM) et sur le marché de l'aviation en général.



Ces services seront assurés par une constellation spécialisée de plus de 100 satellites qui recueilleront les messages du système de surveillance automatique (ADS-B) émis par les aéronefs et transmettront les données à la Terre en temps réel.



Spire développera le segment spatial, Thales fournira le système de gestion du trafic aérien au sol et l'infrastructure de supervision des services tandis que ESSP aura la responsabilité de la certification et de la fourniture du service à des fins de surveillance du trafic aérien et assurera l'exploitation et la supervision 24 heures sur 24.



Les partenaires prévoient de certifier, commercialiser et démarrer l'exploitation du service d'ici 2027.





