Thales: accord autour de la communication quantique

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space - une société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %) - a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord avec SpeQtral, spécialiste des technologies de communication quantique par satellite, portant sur la recherche, le développement et la démonstration de communications quantiques de l'espace à la Terre.



'L'emploi de satellites est actuellement considéré comme la meilleure option pour effectuer des communications quantiques longue distance', assure Thales Alenia Space.



L'accord signé entre les deux partenaires prévoit la mise en place d'expérimentations conjointes d'ici à 2025 entre le satellite quantique SpeQtral-1 en cours de développement et une station sol quantique ultra-

moderne actuellement développée par Thales Alenia Space.



'Cette collaboration, qui devrait également impliquer un consortium d'autres partenaires technologiques français spécialisés, fournira aux deux pays une excellente base de travail et d'expérimentation commune, tout en leur permettant de profiter mutuellement de leur expertise technologique respective', estime Thales Alenia Space.





