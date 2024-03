Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: a signé un contrat avec l'Agence spatiale européenne information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space a signé un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA) portant sur la fourniture d'une solution globale pour le démonstrateur orbital LEO-PNT (Low Earth Orbit Positioning Navigation and Timing).



Ce contrat couvre les segments spatial (5 satellites à lancer), sol et utilisateurs, les opérations en orbite (y compris la

désorbitation), le lancement, le segment de test utilisateur, l'expérimentation et la démonstration du service au sein d'environnements utilisateurs représentatifs de différents secteurs d'activités.



' En ajoutant une couche à l'actuel système global de navigation par satellite Galileo et en améliorant les récepteurs utilisateurs, la constellation LEO-PNT favorisera de nouvelles applications et dopera la croissance économique, tout en contribuant à la réduction des émissions de CO2 grâce à une moindre consommation d'énergies fossiles et une gestion plus efficiente du réseau énergétique ', a déclaré Hervé Derrey, Président-Directeur général de Thales Alenia Space.





