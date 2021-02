Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : a signé un accord avec l'opérateur Telesat Cercle Finance • 09/02/2021 à 15:28









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a signé un accord avec l'opérateur de satellites Telesat pour assurer la maîtrise d'oeuvre de Lightspeed. Il s'agit d'un réseau de plusieurs milliards de dollars, basé sur une flotte initiale de 298 satellites en orbite basse (LEO). Telesat s'appuiera sur Thales Alenia Space pour fournir non seulement les segments spatial et de mission, mais également pour être responsable des performances du réseau de bout en bout.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.88%