Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : a signé un accord avec ENR en Egypte information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 10:33









(CercleFinance.com) - Thales a signé un accord avec la compagnie ferroviaire égyptienne (ENR). Le protocole d'accord porte sur la modernisation de la signalisation et des télécommunications, la remise en état des voies et le doublement des voies sur les lignes Qalyoub - Menouf - Tanta (94 km) & Qalyoub - Shebin El Qanater - El Zagazig (64 km). ENR et Thales ont également signé un accord-cadre concernant la modernisation de deux postes d'enclenchements situés à Farz et Limon Bridge. Tous deux sont implantés en plein centre du Caire, à proximité de la gare Cairo Ramsis, la gare centrale de la capitale égyptienne. ' La modernisation consistera à faciliter le trafic ferroviaire à proximité de la gare de Ramsis, en améliorant le niveau de sécurité des trains en approche depuis différentes lignes secondaires ' indique le groupe.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.91%