Thales: a signé deux contrats avec l'ESA information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 12:15

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space a signé deux contrats avec l'Agence spatiale européenne (ESA), portant sur la fourniture d'un premier lot de six smallsats équipés de radars à synthèse d'ouverture (SAR) et d'un satellite optique.



Ces satellites feront partie de la future constellation italienne d'observation de la Terre IRIDE. Elle proposera une gamme allant de l'imagerie radar micro-onde aux capteurs optiques, fournissant différentes résolutions spatiales et opérant dans différentes bandes de fréquence.



Le montant du contrat des six satellites SAR s'élève à 112 millions d'euros, auquel s'ajoute une option de 75 millions d'euros pour quatre satellites supplémentaires.



Le contrat de fourniture du satellite optique représente 30 millions d'euros et est assorti d'une option de 19 millions d'euros pour un satellite supplémentaire.



' Grâce à nos contributions aux grands programmes d'observation de la Terre, nous sommes aujourd'hui à même de jouer un rôle clé dans cet ambitieux nouveau projet, qui verra la création d'une constellation unique, innovante et 100 % italienne ' a déclaré Massimo Comparini, Directeur des activités Observation, Exploration et Navigation de Thales Alenia Space.