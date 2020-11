Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : a réalisé une émission obligataire de 500 ME Cercle Finance • 20/11/2020 à 10:37









(CercleFinance.com) - Thales a réalisé hier une émission obligataire à taux fixe de 500 millions d'euros d'échéance mars 2026 assortie d'un coupon de 0%. Cette émission est notamment destinée à se substituer en partie à la ligne de crédit syndiquée de 2 MdE conclue en avril dernier, ainsi qu'à refinancer par anticipation les deux émissions obligataires venant à échéance en 2021. ' Elle vient conforter la liquidité du Groupe, en maintenant sa flexibilité financière et en allongeant la maturité de ses financements ' indique le groupe.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +2.57%