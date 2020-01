Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : a réalisé une émission obligataire à 7 ans Cercle Finance • 23/01/2020 à 12:07









(CercleFinance.com) - Thales annonce ce jeudi avoir réalisé hier une émission obligataire à taux fixe de 500 millions d'euros à 7 ans, assortie d'un coupon de 0,25%. 'Cette émission est notamment destinée au refinancement de l'emprunt obligataire de 500 millions d'euros venant à échéance en avril 2020. Elle s'inscrit dans le cadre de la gestion de la liquidité du Groupe visant à maintenir la flexibilité financière de Thales et à allonger la maturité des financements', explique le groupe.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.63%