Thales : a livré un système de gestion en Tanzanie

(CercleFinance.com) - Thales vient de terminer la livraison du système de gestion du trafic aérien et les radars pour la TCAA (Tanzania Civil Aviation Authority). Cela permettra de renforcer la sécurité et l'efficacité du trafic aérien en Tanzanie. Le programme de modernisation prévoyait l'installation de radars de surveillance ATC et de la solution TopSky - ATC sur six sites répartis sur le territoire tanzanien, à savoir les aéroports de Songwe, Dar es Salam, Kilimandjaro, Mwanza, Zanzibar et Arusha. ' Ces installations permettent d'automatiser les centres de contrôle en route, d'approche et d'aérodrome, donc d'obtenir une vue d'ensemble très précise du trafic aérien ' indique le groupe.

