Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : a livré la phase 1 du nouvel aéroport du Bahreïn Cercle Finance • 02/02/2021 à 11:24









(CercleFinance.com) - Thales a livré avec succès la phase 1 du nouvel aéroport international du Bahreïn, dans le cadre d'un important projet de modernisation. L'extension de l'aéroport international du Bahreïn couvre 210 000 m2, soit quatre fois la superficie du terminal existant. Sa capacité sera désormais de 14 millions de passagers par an. Thales s'est vu confier la fourniture d'une solution intégrée couvrant la sécurité, la sûreté, les opérations aéroportuaires, mais aussi les communications et l'infrastructure pour le terminal de l'aéroport international du Bahreïn, ses parkings et son pôle central de services.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +2.95%