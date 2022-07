Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: à la tête d'un projet de défense européen information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 16:03









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space a annoncé vendredi avoir été sélectionné en vue de coordonner le consortium lié au projet EuroHAPS, une plateforme de haute altitude destinée à la défense de l'Union Européenne.



Porté notamment par l'Italie et la France, ce projet de plateforme stratosphérique autonome pour des missions de télécommunication, de renseignement ou de surveillance terrestre, maritime ou aérienne figure parmi les projets retenus cette semaine par la Commission.



Bruxelles a décidé d'accorder un financement total de près de 1,2 milliard d'euros en faveur de 61 projets collaboratifs de recherche et de développement dans le domaine de la défense.



A ce titre, la joint-venture entre Thales (67%) et Leonardo (33%) a été choisie comme coordinateur du consortium européen devant développer plusieurs démonstrateurs stratosphériques.



La plateforme européenne de haute altitude Euro-HAPS doit passer par la surveillance des zones maritimes, des frontières terrestres et des zones sensibles.





