Thales : a inauguré son site La Ruche

(CercleFinance.com) - Thales a inauguré aujourd'hui La Ruche, son nouveau site spécialisé en cyberdéfense qui rassemble une soixantaine de collaborateurs. La Ruche est le deuxième site ouvert par Thales à la Courrouze, qui y a déjà réuni, en 2017, une centaine de collaborateurs travaillant dans les systèmes d'informations critiques et la cybersécurité des entreprises. ' La Ruche fonctionne selon des approches et des méthodes ' agiles '. Elle vise à l'intégration rapide des solutions, élaborées en co-innovation, dans les équipements des forces armées ' indique le groupe. Les ingénieurs de Thales travaillent en étroit partenariat avec des start-up locales, la Direction générale de l'armement et les opérationnels, qui sont associés à chaque étape de développement des solutions.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.40%