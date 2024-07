Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: a inauguré Axel avec le CSF information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 17:12









(CercleFinance.com) - Thales et le Comité stratégique de filière (CSF) industrie et technologies de santé inaugurent Axel, le premier accélérateur industriel d'imagerie médicale en France.



La vocation d'Axel est d'aider les PME et les start-ups de la Medtech française à relever les défis de l'industrialisation et de leur développement économique grâce à un accès direct à la filière.



Cet accélérateur sera propice à la collaboration étroite entre grandes entreprises, PME/startups, acteurs de la recherche, institutions de santé, collectivités locales et partenaires sociaux, dans le but de renforcer la filière d'imagerie médicale française et de garantir ainsi la souveraineté de la France dans ce domaine.



Evalué à 40 milliards de dollars, le marché mondial de l'imagerie médicale a connu une croissance annuelle de 4,5% en moyenne entre 2021 et 2024.



' Axel, plus qu'un accélérateur, est un écosystème d'innovation, bâti sur des fondations solides de collaboration et d'expertise, prêt à transformer l'avenir de l'imagerie médicale ' déclare Charles-Antoine Goffin, Vice-Président des activités Microwave & Imaging Sub-Systems de Thales.





