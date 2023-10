Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: a été sélectionné par l'ESA avec la startup 3IPK information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 17:09









(CercleFinance.com) - La startup 3IPK et Thales Alenia Space ont été retenues par l'Agence spatiale européenne (ESA), dans le cadre du programme FutureEO, pour développer une solution de gestion de la traçabilité et de l'intégrité des données d'observation de la Terre en utilisant la technologie blockchain.



L'ESA a sélectionné la startup 3IPK pour intégrer la technologie blockchain dans la chaîne de traitement des données d'observation de la Terre. 3IPK et Thales Alenia Space vont développer une solution de cybersécurité, visant à préserver la traçabilité et l'intégrité de ces données, en les dotant d'empreintes numériques immuables.



' Les acteurs de la chaîne de traitement pourront ainsi identifier la provenance de ces données en toute confiance, renforçant ainsi leur capacité à contrer la menace grandissante d'images satellites falsifiées. Une première version de cette solution sera délivrée à l'ESA au premier semestre 2024 ' indique le groupe.





