Thales a engagé des négociations exclusives concernant l’acquisition de RUAG S&T

(AOF) - Thales a engagé des négociations exclusives concernant l’acquisition de l’activité Simulation & Entraînement de RUAG International (RUAG S&T). Cette activité développe des technologies d’entraînement sophistiquées, destinées aux forces terrestres. Elle représente plus de 500 personnes dans quatre pays et devrait générer en 2021 un chiffre d’affaires de 100 millions de francs suisses (86 millions d’euros).

Ce projet d'acquisition vise à renforcer le lien entre Thales et l'armée suisse, à étendre la présence industrielle du groupe sur le segment terrestre du marché de la simulation et de l'entraînement, et à renforcer la présence de Thales en Europe et aux Emirats arabes unis.

Ces deux activités combinées permettront d'accélérer le déploiement de la prochaine génération de solutions hybrides englobant les trois dimensions de l'entraînement : réel, virtuel et constructif. La nouvelle entité permettra à Thales d'accompagner la digitalisation des entraînements des forces armées.

Les organisations syndicales de Thales et de RUAG International seront consultées sur le projet.

La transaction devrait être finalisée courant 2022, à l'issue de la procédure d'autorisation réglementaire.

