Thalès : +7% à 71,5E, se rapproche de 72,3E (testé le 21/07)

(CercleFinance.com) - Quand les acheteurs se réveillent, ils ne font pas les choses à moitié: encore délaissé la veille (et en panne vers 66E les 4 séances précédentes), Thalès bondit de +7% à 71,5E et matérialise une reprise en 'V' qui devrait se prolonger jusque vers 72,3E, résistance testée le 21 juillet.

