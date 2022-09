Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : +6%, remonte au contact des 120E information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 14:09









(CercleFinance.com) - Alors que les risques d'extension et d'intensification du conflit en Ukraine s'exacerbe, Thalès s'envole de +6% et remonte au contact des 120E.

La prochaine étape consistera à tester les 126E (ex-zénith du 19/08), niveau qui coïncide avec la résistance oblique issue du sommet historique des 129E du 19 avril dernier (et qui passe par le zénith des 128E du 2 août).





Valeurs associées THALES Euronext Paris +5.44%