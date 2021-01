Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : +6% à 79,6$, retracement des 81E imminent ? Cercle Finance • 20/01/2021 à 17:15









(CercleFinance.com) - Thalès bondit de +6% à 79,6$: le titre ne rencontrera pas d'obstacle technique avant un retracement du double sommet des 81E des 24 et 25/11 et 4/12/2020.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +3.84%