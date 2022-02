Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : -5% jusque vers 78,6E mais 80,4E préservé information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 19:01









(CercleFinance.com) - Thalès a chuté -5% jusque vers 78,6E suite à une publication de Reuters évoquant une offre de 2,7MdsE sur la division cybersécurité d'Atos.

Thalès a publié un démenti après la clôture, affirme qu'il n'y a pas de pourparlers avec Atos 80,4E le titre avait entamé une remontée en fin de séance et le plancher des 80,4E du 24 janvier dernier a été préservé in-extremis.

Le titre s'inscrit encore dans un scénario de tête/épaules inversée potentielle : le franchissement ultérieur des 84E (ex-résistance du 5/11/2021 et du 26/1/2022) pourrait préfigurer un rally en direction des 86,9E puis du zénith des 89,9E du 28/07/2021.





Valeurs associées THALES Euronext Paris -3.09%