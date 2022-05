Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: 30 millions de cartes écologiques déployées information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 16:46









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mercredi avoir déployé quelque 30 millions de cartes de paiement écologiques pour les banques et les organismes émetteurs de cartes.



Pour l'année 2021 seulement, ce sont près de 25 millions de ces cartes écologiques, fabriquées à partir de matériaux biosourcés ou de plastique recyclé, qui ont été expédiées dans le monde entier.



Ces cartes sont produites avec des composants innovants et durables, par exemple du PLA (acide polylactique), un matériau dérivé du maïs, ou des déchets plastiques collectés lors d'opérations de nettoyage des océans.



Thales souligne que ses cartes ont récemment été certifiées 'durables' par le groupe américain Mastercard.



Chaque année, la quantité de plastique utilisée pour produire des cartes de paiement équivaut à 125 fois le poids de la Statue de la Liberté.





