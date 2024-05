Thaïlande: Microsoft va créer une infrastructure dédiée au développement de l'IA

Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin (d) et le PDG de Microsoft Satya Nadella (g) lors de l'événement "Microsoft Build AI Day" à Bangkok, le 1er mai 2024 ( Gouvernement royal thailandais / Handout )

Microsoft a annoncé mercredi qu'il allait créer en Thaïlande une infrastructure destinée à dynamiser le développement de l'intelligence artificielle (IA) et du cloud computing, promettant de former plus de 100.000 personnes.

La Thaïlande a "une incroyable opportunité de bâtir un futur" tourné vers le numérique et l'intelligence artificielle, a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella à Bangkok.

La mise en place de centre des données adaptés, "associée aux investissements que nous faisons dans le cloud et l'infrastructure d'IA, tout comme la formation en matière d'IA, sont les fondements de notre engagement à long terme dans le pays", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, Microsoft a précisé que leurs investissements "bénéficieraient à plus de 100.000 personnes en Thaïlande", soutenant le développement d'une communauté dans ce domaine.

Acteur économique clé en Asie du Sud-Est, Bangkok a néanmoins pris du retard dans les nouvelles technologies par rapport à l'Indonésie et à Singapour.

Mardi, en visite en Indonésie, M. Nadella y a annoncé un investissement de 1,7 milliard de dollars (environ 1,6 milliard d'euros) dans l'intelligence artificielle et le cloud computing pour aider à développer l'infrastructure d'IA de l'archipel, après avoir rencontré le président indonésien.

Le patron de Microsoft doit rencontrer le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin qui pousse en faveur du développement des infrastructures d'IA et de cloud computing aussi.

Selon une commission spécialisée en la matière, le développement d'une économie numérique pourrait contribuer à quelque 30% du PIB d'ici 2027.

La Thaïlande est la dernière étape de la tournée asiatique de M. Nadella.

Microsoft, qui a réalisé des résultats encore meilleurs qu'attendus en début d'année, a annoncé des milliards de dollars d'investissements dans l'intelligence artificielle à l'étranger ces derniers mois, le prix à payer pour rester l'un des acteurs les plus importants de ce marché crucial.

Le succès de ChatGPT de la start-up OpenAI a propulsé l'IA générative sur le devant de la scène, mais aussi Microsoft, principal bailleur de fonds d'OpenAI.